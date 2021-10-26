Семь человек погибли в ходе протестов после военного переворота в Судане

Демонстранты требуют восстановить гражданское правление в стране

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Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Не менее семи человек погибли и еще более 140 были ранены в ходе протестов в Судане, начавшихся после захвата власти в стране военными, сообщает BBC.

По сообщению корреспондента BBC Arabic из Хуартума, люди вышли на улицы в понедельник вечером с требованием восстановить в стране гражданское правление. Протестующие блокируют дороги кирпичами и покрышками.

По данным BBC, военные стреляют по протестующим. Один из демонстрантов рассказал, что сначала военные применили светошумовые гранаты, а затем стали стрелять боевыми патронами.

Корреспондент BBC передает, что, несмотря на жесткие действия военных, протесты почти не ослабевают. Среди протестующих есть женщины.

Как отмечается, а эропорт Хартума закрыт, международные рейсы приостановлены. Интернет и телефонная связь также не работают.

Кроме того, сотрудники Центрального банка Судана, по некоторым данным, объявили забастовку, а врачи по всей стране отказываются работать в военных госпиталях, кроме экстренных случаев.

Суданские военные в ночь на понедельник задержали ряд министров переходного правительства, в том числе временного премьер-министра Абдаллу Хамдока. Генерал суданской армии Абрель Фаттах аль-Бурхан заявил о введении в стране чрезвычайного положения, роспуске кабинета министров и суверенного совета и о намерении сформировать "ответственное правительство".

По его словам, армию вмешаться в ситуацию заставили недавние трения между политическими силами в стране.

С августа 2019 года Суданом руководила переходная военно-гражданская администрация.