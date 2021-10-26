Семь человек погибли в ходе протестов после военного переворота в Судане
Демонстранты требуют восстановить гражданское правление в стране
Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Не менее семи человек погибли и еще более 140 были ранены в ходе протестов в Судане, начавшихся после захвата власти в стране военными, сообщает BBC.
По сообщению корреспондента BBC Arabic из Хуартума, люди вышли на улицы в понедельник вечером с требованием восстановить в стране гражданское правление. Протестующие блокируют дороги кирпичами и покрышками.
По данным BBC, военные стреляют по протестующим. Один из демонстрантов рассказал, что сначала военные применили светошумовые гранаты, а затем стали стрелять боевыми патронами.
Корреспондент BBC передает, что, несмотря на жесткие действия военных, протесты почти не ослабевают. Среди протестующих есть женщины.
Как отмечается, аэропорт Хартума закрыт, международные рейсы приостановлены. Интернет и телефонная связь также не работают.
Кроме того, сотрудники Центрального банка Судана, по некоторым данным, объявили забастовку, а врачи по всей стране отказываются работать в военных госпиталях, кроме экстренных случаев.
Суданские военные в ночь на понедельник задержали ряд министров переходного правительства, в том числе временного премьер-министра Абдаллу Хамдока. Генерал суданской армии Абрель Фаттах аль-Бурхан заявил о введении в стране чрезвычайного положения, роспуске кабинета министров и суверенного совета и о намерении сформировать "ответственное правительство".
По его словам, армию вмешаться в ситуацию заставили недавние трения между политическими силами в стране.
С августа 2019 года Суданом руководила переходная военно-гражданская администрация.