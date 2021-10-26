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Blue Origin задумалась о создании "бизнес-парка" в космосе

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Аэрокосмическая компания основателя Amazon Джеффа Безоса Blue Origin планирует открыть коммерческую космическую станцию на низкой околоземной орбите во второй половине текущего десятилетия.

Blue Origin и ее основной партнер по проекту Sierra Space рассчитывают, что станция станет "многофункциональным бизнес-парком" в космосе. Предполагается, что она сможет вмещать до 10 человек.

На сайте проекта говорится, что космическая станция, которая будет называться "Орбитальный риф" (Orbital Reef), станет идеальным местом для "космического отеля", "производства фильмов в условиях микрогравитации" или "проведения самых современных исследований".

Объемы инвестиций в проект неизвестны, пишет газета Financial Times. Среди других компаний, вовлеченных в него, – Boeing Co., Redwire Space и Genesis Engineering Solutions.

Blue Origin и его партнеры – не единственная команда, планирующая разместить коммерческую станцию в космосе. На прошлой неделе аэрокосмическая компания Nanoracks объявила, что работает совместно с Voyager Space и Lockheed Martin Corp. над разработкой станции Starlab. Аналогичный проект разрабатывает и Axiom Space Inc.

Amazon Джефф Безос Blue Origin

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