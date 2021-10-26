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Елизавета II решила не ехать на саммит по климату в Глазго

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Королева Великобритании Елизавета II не поедет на саммит по климату в Глазго, как планировалось ранее, сообщили во вторник в Букингемском дворце.

"Ее Величество с сожалением приняла решение: королева не поедет в Глазго на вечерний прием в рамках конференции ООН по климату в понедельник, 1 ноября", - приводят британские СМИ выдержки из заявления дворца.

В нем отмечается, что такое решение королева приняла с учетом рекомендаций врачей о необходимости отдыха.

"Ее Величество расстроена тем, что не будет присутствовать на приеме, но выступит с речью в виде видеообращения", - указывается в сообщении.

На прошлой неделе 95-летняя королева Елизавета II провела ночь в больнице. Перед госпитализацией она отменила визит в Северную Ирландию. Представитель Букингемского дворца тогда сообщил, что "проведены некоторые предварительные обследования".

Елизавета II Великобритания Глазго

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