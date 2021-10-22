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Елизавета II вернулась в Виндзорский замок после ночи в больнице

Елизавета II вернулась в Виндзорский замок после ночи в больнице
Королева Великобритании Елизавета II. Архивное фото
Фото: Max Mumby/Indigo/Getty Images

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Королева Великобритании Елизавета II провела ночь на 21 октября в больнице и вернулась в четверг в Виндзорский замок "в хорошем настроении", сообщает BBC News со ссылкой на Букингемский дворец.

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"Следуя медицинскому совету отдохнуть несколько дней, королева посетила больницу в среду днем для проведения некоторых предварительных обследований, вернулась в Виндзорский замок сегодня в обеденное время и остается в хорошем настроении", - заявил представитель.

Елизавету II осмотрели специалисты больницы имени короля Эдуарда VII в центре Лондона, примерно в 32 км от Виндзора. Отмечается, что ее нахождение в больнице не было связано с COVID-19. Врачи посоветовали ей отдохнуть несколько дней после напряженного графика. Представитель Букингемского дворца заявил, что королева "неохотно согласилась с медицинским советом отдохнуть в течение следующих нескольких дней".

Источник в Букингемском дворце сообщил телеканалу CNN, что о визите в больницу изначально не было объявлено, потому что предполагалось, что это будет короткое пребывание. Собеседник также сообщил, что королева вернулась за свой рабочий стол в четверг днем и выполняла легкие обязанности.

В четверг королева должна была посетить церковную службу в городе Арма, посвященную столетию раздела Ирландии и основания Северной Ирландии, но была вынуждена отменить визит по рекомендации врачей. Визит в Северную Ирландию планировался на 20 и 21 октября. Вечером 19 октября Елизавета провела глобальный инвестиционный саммит в Виндзоре.

Ожидается, что она посетит саммит по изменению климата COP26 в Глазго через две недели.

Елизавета II является самым долго правящим монархом в мире, она выполняет свои обязанности почти семь десятилетий.

Великобритания Елизавета II

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