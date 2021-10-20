Елизавета II по совету врачей отменила визит в Северную Ирландию

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Врачи рекомендовали британской королеве Елизавете II взять несколько дней отдыха, в связи с этим она отменила запланированную поездку в Северную Ирландию, сообщила пресс-служба Букингемского дворца.

Ее Величество неохотно последовала совету медиков, отмечается в пресс-релизе. В остальном она пребывает в добром здравии и хорошем настроении.

Королевский визит в Северную Ирландию планировался на 20 и 21 октября, королева должна была там принять участие в нескольких мероприятиях.

Вечером 19 октября 95-летняя Елизавета провела глобальный инвестиционный саммит в Виндзоре.

На прошлой неделе Daily Telegraph сообщила, что королева полностью отказалась от спиртного по совету врачей. Они рекомендовали ей не пить на мероприятиях и отказаться от домашних коктейлей на регулярной основе, чтобы в наилучшей форме встретить празднование 70-летнего юбилея правления в 2022 году.

Незадолго до этого королеву впервые за много увидели на публике с тросточкой.

В апреле 2021 года Елизавета овдовела после 73-дней брака. Несмотря на продолжающуюся пандемию, она после вакцинации и смерти принца Филиппа возобновила исполнение своих королевских обязанностей, регулярно участвует в различных мероприятиях и, как считается, обладает весьма крепким здоровьем.

19 октября стало известно, что Ее Величество отказалась от предложенной ей номинации на премию "Старушка года" (Oldie of the Year). Через представителя она ответила, что не соответствует критериям премии и что люди настолько стары, насколько себя ощущают.