Блинкен поговорил с освобожденным премьер-министром Судана

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил по телефону с освобожденным премьер-министром Судана Абдаллой Хамдоком, сообщает представитель госдепа Нед Прайс.

"Госсекретарь приветствовал освобождение премьер-министра из-под стражи и повторил свой призыв к суданским вооруженным силам освободить всех гражданских лидеров, содержащихся под стражей, и обеспечить их безопасность", - говорится в сообщении Прайса, распространенном госдепом.

Отмечается, что Блинкен выразил озабоченность по поводу продолжающегося военного переворота и призвал вооруженные силы проявлять сдержанность и избегать насилия в ответ на действия демонстрантов.

"Госсекретарь подчеркнул, что США поддерживают переход к демократии под гражданским контролем (...). Он отметил растущий хор международных голосов, осуждающих военный переворот и поддерживающих призывы суданского народа к гражданскому руководству, демократии и миру", - заявили в госдепе.

Суданские военные в ночь на 25 октября задержали ряд министров переходного правительства, в том числе временного премьер-министра Абдаллу Хамдока. Генерал суданской армии Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил о введении в стране режима чрезвычайного положения, роспуске кабинета министров и суверенного совета, а также о намерении сформировать ответственное правительство.

По его словам, армию вмешаться в ситуацию заставили недавние трения между политическими силами в стране.

В ответ на призыв Хамдока выступить с мирными протестами на улицах столицы страны Хартума начались протестные акции. Когда протестующие попытались приблизиться к штаб-квартире суданской армии, военные открыли огонь, в результате чего были жертвы и раненые.

С августа 2019 года Суданом руководила переходная военно-гражданская администрация.