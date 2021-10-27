Что случилось этой ночью: среда, 27 октября

Рекламная платформа Telegram, подорожание авиабилетов из РФ на курорты Турции и Египта, применение беспилотника "Байрактар" украинскими военными в Донбассе

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Telegram в ближайшее время запустит рекламную платформу. Объявления будут показываться в общедоступных Telegram-каналах у которых более чем 1 тысяча подписчиков. Минимальная цена за 1 тысячу показов рекламного сообщения составит 2 евро.

- Авиабилеты из РФ на курорты Турции и Египта подорожали до 350-450 тысяч рублей. При этом туроператоры ожидают, что к 30 октября загрузка отелей и мест на чартерных и регулярных рейсах достигнет 100%. Цены взлетели на фоне резкого повышения спроса на перелеты на востребованные у россиян курорты и быстрой заполняемости кресел в самолетах и отелях.

- Украинские военные впервые применили беспилотник "Байрактар" в Донбассе. Дрон не пересекал линии столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом, указали в пресс-центре штаба операции Объединенных сил. После этой атаки в ЛНР обвинили Киев в нарушении Минских соглашений.

- Блинкен поговорил с освобожденным премьер-министром Судана. Госсекретарь США также повторил свой призыв к суданским вооруженным силам освободить всех гражданских лидеров, содержащихся под стражей, и обеспечить их безопасность.

- Постпред США при ООН выступила против присутствия в Мали "российских наемников". Линда Томас-Гринфилд заявила, что это может стать ударом по миру и безопасности в регионе Сахель. На его территории расположены Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад, а его население составляет около 100 млн человек.