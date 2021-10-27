Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Что случилось этой ночью: среда, 27 октября

Рекламная платформа Telegram, подорожание авиабилетов из РФ на курорты Турции и Египта, применение беспилотника "Байрактар" украинскими военными в Донбассе

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Telegram в ближайшее время запустит рекламную платформу. Объявления будут показываться в общедоступных Telegram-каналах у которых более чем 1 тысяча подписчиков. Минимальная цена за 1 тысячу показов рекламного сообщения составит 2 евро.

- Авиабилеты из РФ на курорты Турции и Египта подорожали до 350-450 тысяч рублей. При этом туроператоры ожидают, что к 30 октября загрузка отелей и мест на чартерных и регулярных рейсах достигнет 100%. Цены взлетели на фоне резкого повышения спроса на перелеты на востребованные у россиян курорты и быстрой заполняемости кресел в самолетах и отелях.

- Украинские военные впервые применили беспилотник "Байрактар" в Донбассе. Дрон не пересекал линии столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом, указали в пресс-центре штаба операции Объединенных сил. После этой атаки в ЛНР обвинили Киев в нарушении Минских соглашений.

- Блинкен поговорил с освобожденным премьер-министром Судана. Госсекретарь США также повторил свой призыв к суданским вооруженным силам освободить всех гражданских лидеров, содержащихся под стражей, и обеспечить их безопасность.

- Постпред США при ООН выступила против присутствия в Мали "российских наемников". Линда Томас-Гринфилд заявила, что это может стать ударом по миру и безопасности в регионе Сахель. На его территории расположены Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад, а его население составляет около 100 млн человек.

Новости по теме

Новости

Европейские рынки акций во вторник уверенно выросли на финрезультатах компаний

Европейские рынки акций во вторник уверенно выросли на финрезультатах компаний
Пандемия коронавируса

Сенаторы Бразилии одобрили обвинения против президента из-за ситуации с COVID-19

Блинкен поговорил с освобожденным премьер-министром Судана

Премьер-министр Судана вернулся домой спустя сутки после задержания

Премьер-министр Судана вернулся домой спустя сутки после задержания

Британский суд рассмотрит апелляцию США на запрет экстрадиции Ассанжа в США

Британский суд рассмотрит апелляцию США на запрет экстрадиции Ассанжа в США

Постпред США при ООН выступила против присутствия в Мали "российских наемников"

Постпред США при ООН выступила против присутствия в Мали "российских наемников"

Полномочия Меркель официально завершены

Полномочия Меркель официально завершены

"Роскосмос" усомнился, что МКС по предложению НАСА можно использовать до 2030 года

"Роскосмос" усомнился, что МКС по предложению НАСА можно использовать до 2030 года

В Судане начали призывать ко всеобщей забастовке после военного переворота в стране

Суд в Нидерландах постановил передать "скифское золото" Украине

Суд в Нидерландах постановил передать "скифское золото" Украине
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });