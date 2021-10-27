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В ДНР пока не получили подтверждение данных о турецких беспилотниках

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В Донецке проверяют информацию о применении украинской стороной турецких ударных беспилотников Bayraktar в Донбассе, заявили в МИД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики.

"Подтверждения данного факта пока нет", - говорится в сообщении, распространенном МИД ДНР.

Ранее Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил, что украинские военные впервые использовали в Донбассе ударные дроны Bayraktar TB2 турецкого производства.

Дроны использовались для удара по артиллерийским позициям вблизи поселка Гранитное, откуда, по утверждению Киева, велись обстрелы украинских позиций.

По данным источника "Интерфакса" в силовых структурах ДНР, в результате применения беспилотников никто не пострадал.

Украина ДНР

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