В МИД РФ сочли, что Киев ведет дело к силовому возвращению Донбасса

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Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Последние действия Киева могут свидетельствовать о планах властей Украины по силовому захвату Донбасса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Складывается впечатление, что Киев сознательно заводит переговоры в контактной группе в тупик, чтобы развязать себе руки для возвращения Донбасса военным путем", - заявила Захарова на брифинге в четверг.

Она подчеркнула, что "уверенности украинскому руководству в возможности силового решения конфликта добавляют непрекращающиеся поставки западными странами вооружений и боеприпасов и, конечно, развертывание ими военно-тренировочных миссий на территории страны".

"Мы призываем западные столицы, которые накачивают Украину оружием - это прежде всего Вашингтон, но также Берлин с Парижем, - прекратить поощрять милитаризацию страны и использовать свое влияние, чтобы вернуть Киев на путь достижения прочного мира в Донбассе политико-дипломатическими средствами", - сказала Захарова.