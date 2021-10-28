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В МИД РФ сочли, что Киев ведет дело к силовому возвращению Донбасса

В МИД РФ сочли, что Киев ведет дело к силовому возвращению Донбасса
Фото: Scott Olson/Getty Images

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Последние действия Киева могут свидетельствовать о планах властей Украины по силовому захвату Донбасса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Складывается впечатление, что Киев сознательно заводит переговоры в контактной группе в тупик, чтобы развязать себе руки для возвращения Донбасса военным путем", - заявила Захарова на брифинге в четверг.

Она подчеркнула, что "уверенности украинскому руководству в возможности силового решения конфликта добавляют непрекращающиеся поставки западными странами вооружений и боеприпасов и, конечно, развертывание ими военно-тренировочных миссий на территории страны".

"Мы призываем западные столицы, которые накачивают Украину оружием - это прежде всего Вашингтон, но также Берлин с Парижем, - прекратить поощрять милитаризацию страны и использовать свое влияние, чтобы вернуть Киев на путь достижения прочного мира в Донбассе политико-дипломатическими средствами", - сказала Захарова.

Мария Захарова МИД РФ Украина Донбасс

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