Лавров заявил, что РФ проверяет сведения о турецких дронах в Донбассе

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Россия проверяет информацию о применении турецких беспилотников в Донбассе, по этому поводу российская сторона контактирует с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы сейчас эту информацию перепроверяем, из последних заявлений, которыми изобилует киевская власть, и которыми она фонтанирует, очень трудно разобраться, где правда, а где вымысел", - сказал он в среду на пресс-конференции в Москве.

По словам министра, "сейчас мы всеми возможными средствами перепроверяем, в том числе в контактах с представителями Донбасса непосредственно".

"Судя по всему, эти заявления были связаны с ситуацией с деревней Старомарьевка, в отношении которой украинские вооруженные силы осуществили провокацию", - сказал глава российского МИД. Он добавил, что "они получили, как мы понимаем, отпор".

"По первой информации, каких-либо жертв в связи с этими утверждениями о применении "Байрактара" не зафиксировано, но, в принципе, история, конечно, должна заставить задуматься всех тех, кто потакает капризным требованиям Украины", - подчеркнул Лавров.

Ранее Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил, что украинские военные впервые использовали в Донбассе ударные дроны Bayraktar TB2 турецкого производства.

Дроны использовались для удара по артиллерийским позициям вблизи поселка Гранитное, откуда, по утверждению Киева, велись обстрелы украинских позиций.

По данным источника "Интерфакса" в силовых структурах ДНР, в результате применения беспилотников никто не пострадал.