В Анкаре допустили вариант покупки истребителей у РФ вместо США

Истребители F-16 Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Турция при отказе США продать ей модернизированные истребители F-16 может, в частности, рассмотреть вариант с приобретением истребителей Су-35 и Су-57, разработанных Россией, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

"Часть оборонной продукции сегодня производится в самой Турции, а часть импортируем. Это касается также закупки F-35 и F-16. Если США не захотят продать самолеты Турции - администрация не поддержит или заблокирует Конгресс, тогда мы рассмотрим иные варианты, включая Су-35 и Су-57. Так продолжится до тех пор, пока мы не начнем производить собственные самолеты", - приводит агентство "Анадолу" слова главы внешнеполитического ведомства Турции.

Так министр прокомментировал информацию о том, что группа американских сенаторов призывала администрацию США не продавать Анкаре F-16, отмечает агентство.

Чавушоглу подчеркнул, что в этом вопросе все зависит от Белого дома, поскольку администрация президента США "может убедить Конгресс поддержать продажу вооружения Турции".

В октябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Вашингтон предложил поставить Турции истребители F-16 в обмен на сделанные ею ранее инвестиции в программу F-35, из которой Анкару исключили несколько лет назад. Это произошло после покупки Турцией российских зенитных ракетных комплексов С-400. Вашингтон опасался, что Россия может использовать эти системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35.