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В Анкаре допустили вариант покупки истребителей у РФ вместо США

В Анкаре допустили вариант покупки истребителей у РФ вместо США
Истребители F-16
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Турция при отказе США продать ей модернизированные истребители F-16 может, в частности, рассмотреть вариант с приобретением истребителей Су-35 и Су-57, разработанных Россией, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

"Часть оборонной продукции сегодня производится в самой Турции, а часть импортируем. Это касается также закупки F-35 и F-16. Если США не захотят продать самолеты Турции - администрация не поддержит или заблокирует Конгресс, тогда мы рассмотрим иные варианты, включая Су-35 и Су-57. Так продолжится до тех пор, пока мы не начнем производить собственные самолеты", - приводит агентство "Анадолу" слова главы внешнеполитического ведомства Турции.

Так министр прокомментировал информацию о том, что группа американских сенаторов призывала администрацию США не продавать Анкаре F-16, отмечает агентство.

Чавушоглу подчеркнул, что в этом вопросе все зависит от Белого дома, поскольку администрация президента США "может убедить Конгресс поддержать продажу вооружения Турции".

В октябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Вашингтон предложил поставить Турции истребители F-16 в обмен на сделанные ею ранее инвестиции в программу F-35, из которой Анкару исключили несколько лет назад. Это произошло после покупки Турцией российских зенитных ракетных комплексов С-400. Вашингтон опасался, что Россия может использовать эти системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35.

Су-35 - российский сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения 4++. Он разработан в компании "Сухой" (входит в ОАК) и серийно производится на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КнААЗ). Самолет создан на базе Су-27/Су-30, но при этом является концептуально новой машиной с элементами оборудования истребителя пятого поколения.

Су-57 разработан в компании "Сухой" (входит в ОАК) и производится на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе. Это многоцелевой истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО. Его первый полет состоялся 29 января 2010 года. В конце 2020 года Вооруженные силы России получили первый серийный Су-57.

Турция США Су-35 Су-57 F-35 F-16 Мевлют Чавушоглу

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