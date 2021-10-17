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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Эрдоган сообщил о предложении США поставить самолеты F-16 вместо оплаченных F-35

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье, что Вашингтон предложил поставить Турции истребители F-16 в обмен на сделанные ею ранее инвестиции в программу F-35, из которой Анкару исключили несколько лет назад, сообщают западные СМИ.

"Мы произвели оплату в размере $1,4 млрд за самолеты F-35. И у США есть предложение в обмен на эту оплату", - приводят СМИ слова Эрдогана.

По его словам, в настоящее время с Вашингтоном идут соответствующие переговоры.

Эрдоган отметил, что Турция работает над дальнейшим развитием своего флота "от модернизации имеющихся F-16 до новых дополнительных закупок F-16".

Ранее президент Турции заявлял, что, несмотря на выплату $1,4 млрд, Анкара так и не получила американские истребители-бомбардировщики F-35.

Вашингтон исключил Анкару из программы производства F-35A в ответ на то, что Турция приобрела российские ЗРК С-400.

Турция США Реджеп Тайип Эрдоган F-16 F-35

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