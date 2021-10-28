Боррель обвинил "Газпром" в политическом давлении на Молдавию

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что "Газпром" оказывает политическое давление на Молдавию вместо того, чтобы снизить цены на газ.

"Мы видим попытки "Газпрома" оказать политическое давление вместо снижения цены на газ. И мы согласились с премьер-министром по поводу позиции в вопросе потенциальных возможностей третьей стороны использовать энергоресурсы в качестве политического оружия. Газ – это товар, он продается и покупается, и не может быть использован как геополитическое оружие", - сказал Боррель в четверг на пресс-конференции после заседания совета по ассоциации ЕС-Молдавия. Заседание состоялось в Брюсселе с участием премьер-министра Молдавии Натальи Гаврилицы.

"Евросоюз готов поддержать Молдавию в поисках выхода из сложившегося кризиса. Первый пример тому и первый шаг – объявленная помощь в 60 млн евро, что позволит молдавским властям поддержать наиболее уязвимые слои населения", - сказал Боррель.

"Конечно, это не решит проблему, но это первый шаг. И мы должны искать другие решения, не только финансируя разницу между прошлыми и текущими ценами, на которых настаивает "Газпром"... Решение, конечно не придет за счет европейского финансирования ценовой разницы. Есть и другие решения, такие, как диверсификация (молдавского газового рынка), повышение энергоэффективности и энергобезопасности за счет расширения источников поставок. Мы будем действовать по всем фронтам, чтобы помочь Молдавии. И гранты – это только первый шаг", - сказал Боррель.

При этом он заявил, что Молдавия должна продолжать переговоры с "Газпромом", чтобы добиться лучших цен на газ.

"ЕС не может советовать Молдове, заключать контракт с "Газпромом" или нет", - сказал Боррель, отвечая на вопрос Financial Times о том, настаивает ли ЕС, чтобы Кишинев не заключал новый контракт с Газпромом".

Накануне FT написала, что в переговорах по газу Россия выдвигает Молдавии политические условия, предлагая отказаться от зоны свободной торговли с Евросоюзом и внедрения Третьего энергетического пакета.

"Мы не говорим молдавским друзьям, что им делать. Это суверенное государство. У них есть возможность торговаться, использовать прагматичный подход и добиться лучших условий с "Газпромом"... Газ – это не только проблема Молдавии, но в случае с Молдавией, здесь есть определенная политическая подоплека. Я говорю об использовании газа в качестве оружия – в отношении Молдавии повышение цен на газ связано с этим", - заявил Боррель.

Со своей стороны, Гаврилица сказала: "Мы выступаем за контракт, который сможем выполнять. Все это время мы были надежными партнерами "Газпрома" и теперь ожидаем прагматичных переговоров, сконцентрированных в экономической плоскости".