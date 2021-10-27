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Кремль отрицает политические аспекты в переговорах о газе с Молдавией

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Москва не предъявляет Кишиневу политических условий для возобновления поставок газа Молдавии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет, никаких политических моментов нет и быть не может. Это - исключительно коммерческие переговоры, - сказал он на брифинге - Есть потребность в газе, есть коммерческое предложение, есть предлагаемая скидка, есть также проблема аккумулированного долга. Все это носит абсолютно коммерческий прикладной характер. Никакой политизации здесь нет и быть не может".

Пескова попросили прокомментировать публикацию Financial Times о том, что на этих переговорах российская сторона предложила Молдавии в обмен на дешевый газ отказаться от соглашения о свободной торговле с ЕС, отложить энергетическую реформу и присоединиться к Евразийскому экономическому союзу.

Прежний контракт на поставку газа между "Молдовагаз" и "Газпромом" истек 1 октября, теперь российская компания предлагает газ по рыночной цене. Действие контракта продлили только на месяц, переговоры пока проходят безуспешно.

В Молдавии с 22 октября объявлено чрезвычайное положение в связи с энергетическим кризисом.

Молдавия начала закупать газ у альтернативных поставщиков в Польше и Нидерландах. 27 октября Молдавское госпредприятие Energocom объявило тендер на поставку еще 1,5 млн кубометров газа. До сих пор страна получала только российский газ.

Молдавия Евросоюз ЕАЭС Газпром Молдовагаз Дмитрий Песков

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