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Марк Цукерберг объявил о переименовании Facebook в Meta

Марк Цукерберг объявил о переименовании Facebook в Meta
Марк Цукерберг
Фото: Drew Angerer/Getty Images

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Основатель Facebook Марк Цукерберг объявил о масштабном ребрендинге: теперь компания будет носить название Meta.

Названия приложений - Facebook, Instagram, Messenger и WhatsApp - останутся прежними.

Как сообщает Associated Press, переименование, по замыслу авторов, станет одним из шагов по развитию новой "метавселеной" (metaverse) - онлайн-среды, где пользователи смогут работать, общаться, играть в игры, в том числе с помощью гарнитуры виртуальной реальности.

По словам Цукерберга, он рассчитывает, что в ближайшие 10 лет в метавселенной будет уже миллиард участников. Он надеется, что она станет новой экосистемой, которая создаст миллионы рабочих мест для авторов контента.

Основатель соцсети пояснил, что название Facebook уже не вмещает все то, что представляет собой компания. Помимо одноименной соцсети она включает Instagram, Messenger, WhatsApp, шлем виртуальной реальности Quest, платформу виртуальной реальность Horizon и многое другое.

Между тем отмечается, что решение о ребрендинге обнародовано на фоне скандала вокруг утечки документов Facebook, которые показывают, что руководство компании ради прибыли игнорировало сообщения и предупреждения о вреде, наносимом соцсетью.

В миреСенатор США потребовала от Цукерберга сохранить разоблачающие Facebook документыЧитать подробнее

Бывший менеджер по продуктам Фрэнсис Хауген заявляла, что руководство компании неоднократно работало по принципу "рост важнее безопасности".

На слушаниях в Сенате США Хауген заявила, что Facebook слишком полагается на искусственный интеллект для борьбы с ненавистническими высказываниями, дезинформацией и неподобающей рекламой для несовершеннолетних. Она также высказала мнение, что продукты Facebook вредны для детей, а компания ставит прибыль выше безопасности пользователей.

Марк Цукерберг Facebook Meta

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