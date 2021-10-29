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Великобритания сократила до нуля количество стран в "красном списке"

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Оставшиеся семь стран, включенные правительством Великобритании в "красный список", будут удалены со следующего понедельника. Об этом сообщает BBC News.

Прибывшим с полной вакциной из Эквадора, Доминиканской Республики, Колумбии, Перу, Панамы, Гаити и Венесуэлы больше не придется проходить карантин в отеле.

Изменения, объявленные Департаментом транспорта Великобритании, будут распространяться на пассажиров, прибывающих во все четыре страны Великобритании: Англию, Шотландию, Уэльс и Северную Ирландию. Министр транспорта Грант Шэппс заявил, что это "большой стимул для путешествий и всех тех людей, которые заняты в туристическом секторе".

Список стран и территорий, чьи вакцинации против COVID-19 признаны Великобританией, также расширяется и теперь будет включать в себя в общей сложности более 135 стран.

Изменения вступят в силу в 04:00 по восточному времени в понедельник.

Хроника 09 января 2020 года – 29 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Великобритания COVID-19 Коронавирус

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