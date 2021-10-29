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Телеграм-каналы Nexta признаны в Белоруссии экстремистским формированием

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - МВД Белоруссии признало телеграм-каналы блогера Степана Путило экстремистским формированием.

"Министерством внутренних дел принято решение о признании группы граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность посредством Telegram-каналов NEXTA, NEXTA-Live и LUXTA, экстремистским формированием, и запрете его деятельности", - говорится в сообщении в телеграм-канале МВД в пятницу.

Телеграм-каналы Путило внесены в перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности.

В октябре 2020 года NEXTA-Live и логотип (цифровой водяной знак) NEXTA были признаны экстремистскими материалами.

Кроме того, в 2020 году власти Белоруссии включили создателей NEXTA Степана Путило и Романа Протасевича в список лиц, участвующих в террористической деятельности. Путило на данный момент находится в Польше. Протасевич был задержан в Белоруссии 23 мая. Он находился на борту самолета Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Белорусские власти посадили лайнер в аэропорту Минска под предлогом полученного сигнала о минировании, который оказался ложным.

Белоруссия Nexta

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