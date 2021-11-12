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В Белоруссии объявили экстремистским агентство "БелаПАН"

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - В Белоруссии признано экстремистским формированием частное информационное агентство "БелаПАН", его внесли в соответствующий перечень на сайте МВД. Из данных ведомства следует, что КГБ признало агентство экстремистским 1 ноября.

Экстремистскими признаны сайт агентства и его логотип.

Из сведений на сайте МВД следует, что "экстремистскую деятельность осуществляет группа граждан из числа сотрудников информационного агентства ЗАО "БелаПАН".

"БелаПАН" - частное белорусское информационное агентство. Оно было создано в 1991 году белорусским журналистом Алесем Липаем.

Главный редактор и директор информагентства Ирина Левшина и бывший директор агентства Дмитрий Новожилов были задержаны 18 августа этого года по подозрению в организации грубых нарушений общественного порядка. 27 августа СК Белоруссии сообщил, что их также подозревают в налоговых нарушениях.

18 августа также задержали бухгалтера "БелаПАН" Екатерину Боеву. Ее отпустили 28 августа под обязательство о явке. Она остается в статусе подозреваемой.

Офис агентства опечатан. Редакционный сервер и сервер, на котором размещался сайт, изъяты. Он недоступен.

СК 27 августа сообщил о том, что "следствием инициирована налоговая проверка деятельности БелаПАН, в ходе которой соответствующими органами установлены нарушения законодательства в части уклонения от уплаты сумм налогов" по части внесения в отчетность ложных сведений. Ущерб бюджету следствие оценило в более чем 100 тысяч рублей.

КГБ МВД Белоруссия БелаПАН Ирина Левшина Дмитрий Новожилов

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