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Молдавия объявила тендер на закупку за четыре дня 12 млн куб. м газа

Молдавия объявила тендер на закупку за четыре дня 12 млн куб. м газа
Фото: Bill Varie/Getty Images

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Молдавское государственное предприятие Energocom объявило очередной тендер на приобретение природного газа на международном рынке, сообщается на сайте компании.

В отличие от предыдущих тендеров, которые ежедневно проводились на этой неделе, нынешний рассчитан на четыре дня - с 30 октября по 2 ноября. Объем закупки - порядка 3 млн кубометров в сутки. Заявки принимаются не позднее 14:00 пятницы.

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Как сообщалось ранее, Молдавия решила покупать ежедневно небольшие объемы газа на международном рыке, чтобы восполнить его нехватку и не допустить падения давления в газопроводе до критического уровня. Правительство поручило госкомпании Energocom объявлять ежедневные тендеры. В понедельник первый тендер выиграла польская PGNiG, а во вторник - голландская Vitol. Они уже поставили в Молдавию по 1 млн кубометров газа. В среду тендер на 1,5 млн кубометров газа выиграло совместное предложение двух компаний - международной компании DXT Commodities и польской PGNiG. В четверг было закуплено еще 1,5 млн куб. метров газа, победителем объявлено предложение украинского "Нафтогаза".

Молдавия продолжает переговоры с "Газпромом" о заключении долгосрочного контракта.

Кишинев и Москва пока не смогли прийти к компромиссу по новому газовому договору. "Газпром" и "Молдовагаз" 30 сентября подписали документ о продлении на один месяц с 1 октября 2021 года контракта на поставку газа потребителям Молдавии. Таким образом, этот контракт истекает в понедельник, 1 ноября.

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Российская сторона готова поставлять Молдавии газ по рыночной цене со скидкой в размере 25%, если страна выплатит долг в размере свыше $700 млн. Власти Молдавии в свою очередь утверждают, что предложенная "Газпромом" цена выше рыночной в регионе, а для определения размера долга необходим независимый аудит.

22 октября парламент Молдавии объявил о введении чрезвычайного положения в республике в связи с газовым кризисом сроком на 30 дней - до 20 ноября.

Молдавия потребляет ежегодно около 3 млрд кубометров газа, из которых 2 млрд кубометров приходится на непризнанное Приднестровье, а 1 млрд кубометров газа - на всю остальную территорию Молдавии. Исторически Молдавия всегда получала газ только от "Газпрома".

Молдавия газ

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