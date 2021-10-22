Парламент Молдавии ввел режим ЧП из-за энергетического кризиса

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Парламент Молдавии проголосовал за введение в стране режима чрезвычайного положения на 30 дней, с 22 октября по 20 ноября, в связи с кризисом в энергетической сфере.

Это предложение правительства поддержали 55 депутатов (из 101) от правящей партии "Действие и солидарность".

Парламент также поддержал принятие поправки, по которой режим чрезвычайного положения не отменяет проведение выборов в местные орган власти. 21 ноября должны состояться выборы мэров в 15 населенных пунктах Молдавии, в том числе в Бельцах - втором по численности населения города страны.

Во время ЧП правительство введет ускоренный режим закупки природного газа, для этого будут выделены деньги, а также будут приниматься решения для оперативных действий по обеспечению природным газом, в том числе путем отступления от нормативных положений.

Молдавия и "Газпром" пока не договорились об очередном продлении газового контракта, истекшего 30 сентября. Действие договора продлено на месяц, при этом в октябре Молдавия получает газ по цене $790 за тысячу кубометров, тогда как в сентябре цена составляла $550. Кишинев параллельно ведет переговоры об импорте газа с Румынией, Украиной и другими странами.