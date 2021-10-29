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Песков отметил растущий долг Молдавии за газ

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что "Газпром" открыт для переговоров с Кишиневом по газу, но пока договориться не удается и долг Молдавии растет. Он отметил, что сейчас европейские компании продают Молдавии газ дороже, чем та цена, которая обсуждается с "Газпромом".

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"Существует задолженность Молдавии перед "Газпромом", задолженность весьма серьезная, растущая. И существует вопрос, непосредственно связанный с этой задолженностью, вопрос нового контракта. Есть продавец, есть покупатель, и условия контракта должны быть согласованы. Если мнения не сходятся, то ничего не поделаешь. Но, конечно же, "Газпром" открыт для продолжения этих контактов, для поисков взаимоприемлемых вариантов, - сказал он на брифинге. - Пока де-факто ситуация такая, что действительно не удалось договориться".

На вопрос, как в Кремле оценивают последствия этих переговоров для имиджа России как поставщика и партнера для Европы, Песков ответил: "К имиджу "Газпрома" это никакого отношения не имеет, имидж "Газпрома" великолепен".

"Вы все слышали и знаете неоднократно озвученные за последние несколько недель заявления европейских лидеров, руководителей компаний-контрагентов о том, что "Газпром" точно выполняет все взятые на себя обязательства. Поэтому к имиджу "Газпрома" это не имеет никакого отношения, это абсолютно коммерческий вопрос. "Газпром" не может бесплатно отдавать газ и не может прощать долги, это коммерческая компания", - подчеркнул он.

На внешнеполитическом имидже России эта ситуация тоже никак не сказывается, считает Песков.

Молдавия покупает газ у европейских стран "по цене, которая дороже, чем, например, та цена, которая обсуждалась на переговорах", "но здесь мы не можем комментировать действия молдавской стороны", отметил он.

Срок действия контракта с "Газпромом" по поставкам газа в Молдавию истек 30 сентября. Стороны договорились продлить его на месяц, но пока не могут договориться о цене для нового соглашения. "Газпром" предлагает газ по рыночной цене, Кишинев просит скидку и уже начал закупать партии газа у других поставщиков, чего раньше никогда не делал.

28 октября стало известно, что очередная встреча руководства "Газпрома" с делегацией из Молдавии опять закончилась без результата.

Российская сторона готова поставлять Молдавии газ по рыночной цене со скидкой в 25%, если страна выплатит долг свыше $700 млн. Власти Молдавии утверждают, что предложенная "Газпромом" цена выше рыночной, а для определения размера долга необходим независимый аудит.

Молдавия Газпром Кишинев Дмитрий Песков

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