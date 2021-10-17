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В Польше накануне предотвратили более 500 попыток перехода границы мигрантами

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - 524 незаконные попытки пересечения польско-белорусской границы мигрантами зафиксировали в Польше накануне, сообщили в польской погранслужбе в воскресенье.

Как говорится в сообщении ведомства в твиттере, офицеры пограничной службы задержали пятерых нелегальных мигрантов: четырех иракцев и одного сирийца.

Согласно сообщению польских пограничников, за пособничество мигрантам задержаны пять иностранцев: двое граждан Сирии, а также граждане Грузии, Казахстана и Белоруссии.

Как сообщалось, в этом году через границу с Белоруссией в Литву, Латвию и Польшу попали несколько тысяч мигрантов, преимущественно из Ирака. В Литве и Польше из-за кризиса с нелегалами ввели на границе чрезвычайное положение, начали возводить заграждения из колючей проволоки, усиливать охрану границы для пресечения потоков мигрантов с территории Белоруссии.

По данным польских властей, с начала года около 10 тыс. человек пытались незаконно попасть в Польшу из Белоруссии, из них почти 4 тыс. - в сентябре. Около 1,5 тыс. мигрантов были задержаны сотрудниками польских правоохранительных органов.

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В Европе называют незаконную миграцию с территории Белоруссии "гибридной агрессией" "белорусского режима".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после острой международной реакции на инцидент с вынужденной посадкой самолета Ryanair и задержанием журналиста Романа Протасевича и его подруги россиянки Софьи Сапеги заявил в конце мая, что теперь западные страны будут самостоятельно осуществлять контроль за наркотрафиком и незаконной миграцией.

Польша Белоруссия

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