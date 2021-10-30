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Гватемала получила еще 700 тысяч доз "Спутника V"

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Дополнительно 700 тысяч доз российской вакцины против коронавируса "Спутник V" доставлено в Гватемалу, сообщил в субботу Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Хроника коронавируса. Октябрь.

"700 тысяч доз вакцины "Спутник V" поступили сегодня в Гватемалу для программы вакцинации", - сообщается в твиттере производителя вакцины.

Ранее такое же количество доз второго компонента "Спутника V" было направлено в Гватемалу в сентябре.

28 июля РФПИ сообщил о заключении нового контракта с правительством Гватемалы на поставки в страну российской вакцины.

Согласно данным местной газеты Prensa Libre, к июню Гватемала получила от России 150 тысяч доз "Спутника V". При этом министерство здравоохранения страны ранее сообщало, что заключило с российской стороной договор на поставку 16 млн доз вакцины, выплатив аванс в размере 50% от закупочной суммы, или 614,5 гватемальских кетсалей (около 5,7 млрд рублей).

Гватемала зарегистрировала "Спутник V" в рамках ускоренной процедуры в феврале этого года. Спутник V" зарегистрирован в 70 странах с общим населением более 4 млрд человек.

Хроника 09 января 2020 года – 30 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Россия РФПИ Гватемала Спутник V

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