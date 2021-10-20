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В РФПИ заявили, что ожидают одобрения "Спутника V" ВОЗ в ближайшие два месяца

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Всемирная организация здравоохранения может одобрить российскую вакцину против коронавируса "Спутник V" в ближайшие два месяца, после визита инспекторов в РФ, заявил в среду глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Мы ожидаем инспекцию ВОЗ в России очень скоро, и ожидаем одобрения (вакцины - ИФ) ВОЗ в ближайшие пару месяцев", - сказал Дмитриев в интервью телеканалу CNN.

По словам главы РФПИ, ВОЗ "только что" сообщила о возобновлении процедуры одобрения российской вакцины.

Дмитриев также отметил, что не сомневается в достижении Россией в ближайшие два месяца уровня вакцинации в 60% населения.

Ранее сообщалось о возобновлении ВОЗ приостановленной процедуры преквалификации "Спутника V" для экстренного применения. Согласно реестру организации, в котором отображается статус одобрения вакцин от коронавируса, после передачи ВОЗ всех необходимых данных и проведения последующей инспекции будет установлена предварительная дата принятия решения по итогу процедуры.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 20 октября 2021 годаПандемия коронавируса
РФПИ коронавирус Спутник V Кирилл Дмитриев

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