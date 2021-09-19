Поиск
Хроника последних дней СССР

Гватемала получила 700 тыс. доз второго компонента "Спутника V"

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - 700 тыс. доз второго компонента российской вакцины против коронавируса "Спутник V" доставлено в Гватемалу, сообщил в воскресенье Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"700 тысяч доз второго компонента "Спутника V" прибыли сегодня в Гватемалу для вакцинации населения", - сообщается в твиттере производителя вакцины.

28 июля РФПИ сообщил о заключении нового контракта с правительством Гватемалы на поставки в страну российской вакцины.

Согласно данным местной газеты Prensa Libre, к июню Гватемала получила от России 150 тыс. доз "Спутника V". При этом министерство здравоохранения страны ранее сообщало, что заключило с российской стороной договор на поставку 16 млн доз вакцины, выплатив аванс в размере 50% от закупочной суммы, или 614,5 гватемальских кетсалей (около 5,7 млрд рублей).

Гватемала зарегистрировала "Спутник V" в рамках ускоренной процедуры в феврале этого года. "Спутник V" зарегистрирован уже в 70 странах с общим населением более 4 млрд человек.

Гватемала Коронавирус Спутник V РФПИ

Новости по теме

Новости

Социал-демократ Шольц выиграл последние дебаты кандидатов в канцлеры ФРГ

На острове Пальма началось извержение вулкана

На острове Пальма началось извержение вулкана

Что случилось этой ночью: воскресенье, 19 сентября

В Канберре заявили, что Париж знал об их недовольстве контрактом по подлодкам

В Канберре заявили, что Париж знал об их недовольстве контрактом по подлодкам

Восемь человек погибли после опрокидывания судна в китайской провинции Гуйчжоу

Sunday Telegraph сообщила о согласовании договора AUKUS без ведома Макрона

Sunday Telegraph сообщила о согласовании договора AUKUS без ведома Макрона

МИД Франции заявил о кризисе в отношениях с США и Австралией

МИД Франции заявил о кризисе в отношениях с США и Австралией

Корабль SpaceX с коммерческим экипажем приводнился в Атлантике

Пандемия коронавируса

Ученые заявили, что из-за мутаций SARS-CoV-2 лучше передается по воздуху

Ученые заявили, что из-за мутаций SARS-CoV-2 лучше передается по воздуху

США испытали две баллистические ракеты Trident II над Атлантическим океаном

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');