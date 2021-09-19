Гватемала получила 700 тыс. доз второго компонента "Спутника V"

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - 700 тыс. доз второго компонента российской вакцины против коронавируса "Спутник V" доставлено в Гватемалу, сообщил в воскресенье Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"700 тысяч доз второго компонента "Спутника V" прибыли сегодня в Гватемалу для вакцинации населения", - сообщается в твиттере производителя вакцины.

28 июля РФПИ сообщил о заключении нового контракта с правительством Гватемалы на поставки в страну российской вакцины.

Согласно данным местной газеты Prensa Libre, к июню Гватемала получила от России 150 тыс. доз "Спутника V". При этом министерство здравоохранения страны ранее сообщало, что заключило с российской стороной договор на поставку 16 млн доз вакцины, выплатив аванс в размере 50% от закупочной суммы, или 614,5 гватемальских кетсалей (около 5,7 млрд рублей).

Гватемала зарегистрировала "Спутник V" в рамках ускоренной процедуры в феврале этого года. "Спутник V" зарегистрирован уже в 70 странах с общим населением более 4 млрд человек.