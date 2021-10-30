США ужесточат санкции против Ирана, чтобы помешать его программе создания беспилотников

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Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - США намерены использовать все возможные методы воздействия на Иран с целью предотвращения развития Тегераном программы создания беспилотных летальных аппаратов и их распространения в мире, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он указал, в частности, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) "использовал и распространял смертоносные беспилотные летательные аппараты для групп, поддерживаемых Ираном, включая нападения на вооруженные силы США и на международные перевозки".

Блинкен сообщил, что на основании исполнительных указов, направленных на борьбу с терроризмом и распространением оружия массового уничтожения, санкции коснутся "шести иранских целей - две организации и четырех физических лиц". По словам госсекретаря, объекты санкций "связаны с деятельностью беспилотных летательных аппаратов Ирана, в том числе с деятельностью, которая угрожает интересам США".

Блинкен подчеркнул, что санкции будут направлены также на "ликвидацию сетей закупок, которые обеспечивают Иран материалами и технологиями, связанными с БПЛА, а также на иранские организаций, которые занимаются их распространением".

В январе тогдашний президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий приобретение БПЛА и компонентов к ним у стран-противников Соединенных Штатов, включая Россию, КНДР, Иран и КНР.