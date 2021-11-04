США в случае возвращения Ирана в СВПД будут обсуждать с ним другие вопросы

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - США нацелены не только на возвращение Ирана в соглашение по атому (СВПД), но и на то, чтобы затем приступить к обсуждению с Тегераном других спорных вопросов, заявил в четверг представитель госдепа Нед Прайс.

"Мы будем стремиться использовать СВПД как базу для того, чтобы затем обсудить вопрос о расширении сроков и масштаба положений соглашения, а также - других вопросов, которые вызывают у нас беспокойство", - сказал он на брифинге.

Ранее на этой неделе сообщалось, что переговоры о возвращении США и Ирана в СВПД возобновятся в Вене 29 ноября 2021 года.

США уже много лет выражают обеспокоенность не только иранской ядерной программой, но и программой Тегерана по разработке баллистических ракет, а также - иранскими действиями в ближневосточном регионе.

Вашингтон и страны Европы неоднократно призывали Тегеран как можно скорее вернуться к переговорам. США предупреждали, что в противном случае рассмотрят альтернативные варианты решения иранской ядерной проблемы.

В Тегеране в свою очередь заявляли, что выбирают наиболее подходящую модель ведения дальнейших переговоров по возвращению в соглашение по атому. В начале октября в МИД Ирана сообщали, что ожидают возобновления ядерных переговоров с мировыми державами к началу ноября. Позднее там заявили, что Тегеран согласился возобновить переговоры по иранской ядерной программе до конца ноября.