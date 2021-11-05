Помощник госсекретаря США посетит Японию и Южную Корею для укрепления сотрудничества

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк посетит Японию и Южную Корею с 7 по 12 ноября, сообщил американский госдепартамент.

Цель визита - на встречах с высокопоставленными представителями двух стран "подтвердить приверженность США своим союзникам, поскольку они работают вместе над решением самых серьезных глобальных проблем XXI века", - говорится в сообщении

В госдепе добавили, что Критенбринк также подчеркнет важность двустороннего и трехстороннего сотрудничества между США, Японией и Республикой Корея для содействия миру, безопасности и процветанию в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами.

В Токио американский дипломат будет находиться 7-10 ноября, в Сеуле - 10-12 ноября.