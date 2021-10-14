Правительство Японии решило распустить нижнюю палату парламента

Премьер-министр Японии Фумио Кисида Фото: Toru Hanai/Pool/Bloomberg/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Правительство Японии на внеочередном заседании в четверг вынесло постановление о роспуске Палаты представителей парламента страны для проведения досрочных всеобщих выборов, сообщает NHK.

Как отмечается, официально нижняя палата японского парламента будет распущена после того, как постановление будет зачитано на пленарном заседании, которое состоится в 13:00 (7:00 мск).

По данным агентства Kyodo, выборы будут назначены на 31 октября.

Роспуск правительства инициировал новый премьер-министр Японии Фумио Кисида, который внес на рассмотрение кабмина соответствующее представление. Председатель правящей Либерально-демократической партии Японии Кисида был избран премьером 4 октября на внеочередном заседании парламента.