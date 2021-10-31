Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

"Спутник V" и "Спутник Лайт" зарегистрировали в Камбодже

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Российские вакцины против коронавируса "Спутник V" и "Спутник Лайт" зарегистрированы для применения в Камбодже, сообщил в воскресенье Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

По его данным, Камбоджа стала 71-м государством, в котором одобрено применение "Спутника V". Как говорится в сообщении фонда, "регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)".

В пресс-службе РФПИ отметили, что по количеству полученных одобрений "Спутник V" занимает второе место в мире.

"Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V" (на основе аденовируса человека 26 серотипа rAd26).

После регистрации 6 мая в России ее одобрили Ангола, Армения, Бахрейн, Белоруссия, Венесуэла, Египет, Иран, Казахстан, Конго, Кыргызстан, Маврикий, Монголия, Никарагуа, ОАЭ, Палестина и Филиппины. Кроме того, Бахрейн начал использование "Спутника Лайт" наряду с вакциной Pfizer/Biontech в качестве дозы-бустера для привитых граждан. Еще в 30 странах препарат находится в процессе регистрации.

Хроника коронавируса. Октябрь.

20
В Сеуле готовятся к празднованию Хэллоуина. Сотрудники здравоохранения дезинфицируют улицы, чтобы предотвратить распространение коронавируса.28 октября. Государственные и частные кладбища Филиппин закрываются для посетителей во избежание массового распространения COVID-19 на праздновании Дня поминовения усопших.26 октября. Школы с 1-го по 5-й классы вновь открываются в индийском Бангалоре.25 октября. В Румынии зафиксировали рекордное для ЕС количество смертей от последствий заражения коронавирусом. В стране ужесточили ограничения из-за COVID-19.20 октября. Число выявляемых случаев коронавируса в Москве по сравнению с августом выросло в 4 раза. На фото: дезинфекция Ленинградского вокзала.18 октября. В Брюсселе перед штаб-квартирой Pfizer прошла акция протеста против ковид-паспортов.15 октября. Филиппины ослабили часть ограничений, введенных из-за пандемии, после снижения случаев заражения в стране.14 октября. Сиднейский океанариум открылся в рамках смягчения ограничений, введенных из-за COVID-19.13 октября. Вакцинация студентов против коронавируса в индийском Бангалоре.12 октября. Япония начала постепенно ослаблять меры по борьбе с COVID-19, чтобы помочь экономике, пострадавшей от пандемии.11 октября. Правительство Южной Кореи намерено разработать план действий по постепенному возвращению жителей страны к нормальной жизни в условиях пандемии. На фото: посетители в дворцовом комплексе Кенбоккун в Сеуле.8 октября. В Сан-Паулу открыли мемориал памяти жертв COVID-19. Количество смертельных случаев от коронавируса в Бразилии достигло почти 600 тысяч.7 октября. В словенской Любляне прошла акция против мер по борьбе с коронавирусом.6 октября. В настоящее время 75% населения Китая вакцинировано.5 октября. За сутки в Таиланде было зарегистрировано 9,866 новых случаев COVID-19 и еще 92 случая смерти пациентов. На фото: Вегетарианский фестиваль в Бангкоке.4 октября. Школы мексиканского Акапулько вновь открылись для учащихся.4 октября. Мельбурн стал городом с самым затяжным локдауном в мире. Австралийский город побил рекорд 245-дневного карантина в Буэнос-Айресе.3 октября. В Индии частично открылись школы после ослабления ограничений, введенных из-за COVID-19.2 октября. Число погибших от COVID-19 в США превысило 700 000 - это больше населения Бостона. На фото: арт-инсталляция, посвященная жертвам COVID-19, в Вашингтоне.1 октября. Многие жители Венесуэлы с весны ожидают второго компонента вакцины Sputnik V. На фото: 88-летняя Эсперита Гарсия, страдающая COVID-19, сидит в доме своей дочери в Каракасе.
В Сеуле готовятся к празднованию Хэллоуина. Сотрудники здравоохранения дезинфицируют улицы, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
Камбоджа Спутник V Спутник Лайт РФПИ Коронавирус

Новости по теме

Новости

Грузинская оппозиция призвала своих сторонников выйти на митинг в Тбилиси

ЦИК Грузии объявил состоявшимся второй тур местных выборов

Число случаев заражения COVID-19 в мире достигло 246,4 млн

Число случаев заражения COVID-19 в мире достигло 246,4 млн

Что случилось этой ночью: воскресенье, 31 октября

Представитель оппозиции победил в одном из 20 муниципалитетов на выборах в Грузии

Компания American Airlines отменила сотни рейсов

Компания American Airlines отменила сотни рейсов

Хакеры похитили данные известных клиентов ювелирного дома Graff Diamonds

Хакеры похитили данные известных клиентов ювелирного дома Graff Diamonds

Северное сияние будет видно в США и Европе после мощной солнечной вспышки

Северное сияние будет видно в США и Европе после мощной солнечной вспышки

В пяти городах Грузии на выборах мэров предварительно побеждают кандидаты от правящей партии

Алек Болдуин впервые публично прокомментировал трагедию на съемках

Алек Болдуин впервые публично прокомментировал трагедию на съемках
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });