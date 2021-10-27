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Эксперт заявил, что "Спутник V" более чем на 95% защищает от смерти от "дельта"-штамма

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Вакцина "Спутник V" защищает от риска умереть при заболевании штаммом "дельта" коронавируса COVID-19 на уровне более 95%, что подтверждено российскими и аргентинскими данными, сообщил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра имени Гамалеи Минздрава России Владимир Гущин.

"У нас сейчас уже вышло несколько публикаций российских и вышли, в том числе, аргентинские данные по эффективности. И те, и другие говорят о том, что у нас, действительно, очень высокая эффективность вакцинации. Мы имеем очень хорошее формирование антител, но самое главное, что мы имеем высокую протективность. То есть люди, которые получают "Спутник", по меньшей мере в шесть раз снижают вероятность заболеть, в 10 раз снижают вероятность быть госпитализироваными и в 20 раз снижают вероятность умереть", - сказал Гущин, выступая в среду в российском обществе "Знание".

"Фактически эффективность защиты от смерти на уровне выше 95%, защита от госпитализации на уровне 90% и защиты от клинически выраженного заболевания на уровне 80-85%", - отметил он.

Гущин уточнил, что речь идет об эффективности "Спутника V" к "дельта"-штамму коронавируса.

"Та самая эффективность, которую я называл, - это эффективность как раз против варианта "дельта". "Дельта" сейчас это самый ужасный вариант коронавируса, который распространился фактически по всей планете, у него колоссальный коэффициент передачи относительно исходных вариантов", - сказал Гущин.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 27 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Спутник V Центр Гамалеи Владимир Гущин Коронавирус

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