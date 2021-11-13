РФПИ выступил за партнерство с производителями вакцин против коронавируса

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Успеха в борьбе с коронавирусом и другими опасными инфекциями, которые могут возникнуть в будущем, можно достичь лишь за счет международного партнерства, в том числе между фармацевтическими компаниями, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Мы действительно видим довольно рискованные тенденции. Это и появление новых болезней, это и антибиотики, которые во многом уже начинают хуже действовать, потому что есть привыкание к антибиотикам. Но мы верим в науку, мы верим в то, что, безусловно, тот опыт, который мир получил при борьбе с COVID-19, совместной борьбе, его надо использовать для того, чтобы бороться и с будущими инфекциями, и надо понимать, что они, безусловно, будут (...)", - заявил Дмитриев в фильме Сергея Брилева "Выход из пандемии", показанном в субботу на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).

Он указал, что только партнерский подход позволит достичь успеха, приведя в пример сотрудничество со странами Латинской Америки, Ближнего Востока и Азии.

По словам главы РФПИ, фонд стал первой в мире организацией, предложившей зарубежным фармкомпаниям начать совместные исследования комбинаций вакцин против коронавируса.

"Это началось в ноябре еще прошлого года, когда мы предложили это AstraZeneca, и мы с февраля ведем клинические испытания и, соответственно, мы предложили Аргентине провести смесь "Спутника" с другими вакцинами и считаем, что это самый эффективный подход к различным мутациям. Особенно когда мы увидели, что ряд других вакцин, у них эффективность против штамма "дельта" падает менее 50% процентов в течение пяти месяцев ", - отметил Дмитриев.

Первый компонент российского "Спутника V" - вакцина "Спутник Лайт" - может продлевать длительность иммунного ответа против коронавируса для подобных зарубежных препаратов, подобный подход усиления одного компонента вакцины другим был изначально заложен в формуле "Спутника V", напомнил он.

"С самого начала вот эта идея комбинирования двух различных уколов оказалась гениальной, потому что Россия стала пионером в том, что называется "коктейль вакцин", где у нас два отличаются различных укола и, как жизнь показала, именно такой подход дает более сильный и более долгосрочный иммунный ответ. И сейчас, вот буквально год спустя, другие вакцинные производители только стали об этом думать", - сказал Дмитриев.

В российской вакцине против коронавируса "Спутник V", разработанная в НМИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, применен так называемый подход гетерогенного бустирования, при котором пациенту вводится два различных компонента препарата. Первый использует для доставки в организм гена S-белка COVID-19 вектор на основе аденовируса человека 26 серотипа (rAd26), второй - вектор на основе гораздо более распространенного аденовируса человека 5 серотипа (rAd5). Таким образом значительно снижается вероятность того, что вакцина не сработает из-за ранее приобретенного человеком иммунитета к одному из аденовирусов, относительно часто встречающихся в популяции.

"Спутник V" применяется для массовой вакцинации населения РФ с декабря 2020 года, также он зарегистрирован в 71 стране с общим населением более 4 млрд человек. Однокомпонентный "Спутник Лайт" одобрен уже в 17 странах, еще в 30 препарат находится в процессе регистрации.

Испытания комбинаций "Спутника Лайт" с зарубежными препаратами идут в Аргентине, ОАЭ и Азербайджане. Кроме того, 26 июля Минздрав РФ одобрил проведение I-II фазы клинических исследований комбинации "Спутника Лайт" с препаратом AstraZeneca в России, ее промежуточные результаты ожидаются в конце 2021-го или начале следующего года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

В середине октября РФПИ сообщил предварительные результаты совместного исследования "Спутника V" с вакцинами AstraZeneca, Moderna, Sinopharm и CanSino в Аргентине, согласно которым все комбинации этих препаратов со "Спутником Лайт" дали более высокий иммунный ответ, чем введение двух доз одного и того же препарата. Согласно ранее озвученным предварительным результатам совместных испытаний в Буэнос-Айресе, комбинация "Спутника Лайт" с вакциной компании AstraZeneca вызывала мощный иммунный ответ у привитых.

Также в конце сентября в пресс-службе РФПИ заявили, что в ходе исследований в Азербайджане комбинация "Спутника Лайт" с AstraZeneca вызвала более чем четырехкратный рост уровня антител к S-белку коронавируса.

4 августа РФПИ сообщил, что промежуточные результаты исследования комбинаций вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" с вакцинами AstraZeneca, Moderna и Sinopharm, проводившегося в Аргентине, демонстрируют отсутствие серьезных побочных явлений в результате вакцинации. Такие выводы были сделаны по итогу прививки 121 добровольца комбинациями "Спутник Лайт"/AstraZeneca, "Спутник Лайт"/Moderna, "Спутник Лайт"/Sinopharm, а также "Спутник Лайт"/ "Спутник Лайт" в рамках слепого рандомизированного исследования.