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Чавушоглу призвал Украину не ассоциировать с Турцией купленные дроны

Чавушоглу призвал Украину не ассоциировать с Турцией купленные дроны
Беспилотник Bayraktar TB2
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призывает Украину не ассоциировать поставленные ей беспилотники Bayraktar с его страной.

"В нашей борьбе с терроризмом в разных странах мы сталкивались с разным оружием, произведенном в разных странах, в том числе и в России, но мы никогда не обвиняли в этом Россию. Украина так же должна перестать использовать название нашей страны", - сказал он "на полях" саммита "Группы двадцати" в Риме, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина для телепрограммы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

Он подчеркнул, что "когда страна приобретает любое оборонительное вооружение у нас или у любой другой страны, оно перестает быть турецким, русским или украинским".

"То есть, как только они купили у нас вооружение, оно перестало быть турецким. Хотя оно и произведено в Турции, теперь оно принадлежит Украине, - сказал министр. - Турцию не за что винить в этой ситуации".

26 октября украинские военные заявили, что впервые применили закупленные у Турции в 2019 году ударные беспилотники Bayraktar в районе операции в Донбассе.

Украина Bayraktar Турция Мевлют Чавушоглу

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