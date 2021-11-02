Ростуризм попросил Минтуризма Египта проверить отели после отравления в Хургаде

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Глава Ростуризма Зарина Догузова попросила министра туризма и древностей Египта Халеда аль-Анани организовать проверку санитарными службами отелей и общепита курортных городов после массового отравления российских туристов в Хургаде. Как сообщила пресс-служба Ростуризма, чиновники обсудили это по телефону в понедельник.

Догузова напомнила, что в Египте начинается высокий туристический сезон, и это направление станет одним из самых востребованных у российских туристов. В связи с этим она назвала безопасность сограждан абсолютным приоритетом ее ведомства.

По словам главы Ростуризма, аль-Анани выразил готовность предпринимать все необходимые меры для обеспечения безопасного и комфортного пребывания в Египте российских туристов.

В минувшие выходные в пятизвездочном отеле AMC Royal Hotel & Spa в Хургаде отравились 47 туристов, в том числе 29 россиян. Некоторым потребовалась госпитализация, но в понедельник уже всех россиян выписали из больниц. AMC Royal Hotel временно перестал принимать новых туристов. По данным туроператоров, почти всех россиян переселили из этой гостиницы в другие.