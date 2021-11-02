Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Ростуризм попросил Минтуризма Египта проверить отели после отравления в Хургаде

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Глава Ростуризма Зарина Догузова попросила министра туризма и древностей Египта Халеда аль-Анани организовать проверку санитарными службами отелей и общепита курортных городов после массового отравления российских туристов в Хургаде. Как сообщила пресс-служба Ростуризма, чиновники обсудили это по телефону в понедельник.

Догузова напомнила, что в Египте начинается высокий туристический сезон, и это направление станет одним из самых востребованных у российских туристов. В связи с этим она назвала безопасность сограждан абсолютным приоритетом ее ведомства.

По словам главы Ростуризма, аль-Анани выразил готовность предпринимать все необходимые меры для обеспечения безопасного и комфортного пребывания в Египте российских туристов.

В минувшие выходные в пятизвездочном отеле AMC Royal Hotel & Spa в Хургаде отравились 47 туристов, в том числе 29 россиян. Некоторым потребовалась госпитализация, но в понедельник уже всех россиян выписали из больниц. AMC Royal Hotel временно перестал принимать новых туристов. По данным туроператоров, почти всех россиян переселили из этой гостиницы в другие.

AMC Royal Hotel Хургада Египет Зарина Догузова Ростуризм Халед аль-Анани

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: вторник, 2 ноября

Фондовые индексы США закрылись на рекордных максимумах

Фондовые индексы США закрылись на рекордных максимумах

В ВМС США заявили, что атомная подлодка Connecticut столкнулась с подводной горой

В ВМС США заявили, что атомная подлодка Connecticut столкнулась с подводной горой

Politico заявило, что РФ якобы сосредотачивает войска и технику на границе с Украиной

Пандемия коронавируса

В США 70% взрослого населения полностью вакцинировались против COVID-19

В США 70% взрослого населения полностью вакцинировались против COVID-19

Полет миссии Crew Dragon-3 к МКС отложили из-за медицинской проблемы члена экипажа

Что произошло за день: понедельник, 1 ноября

Киев опроверг сообщения о наращивании российских войск близ украинской границы

Киев опроверг сообщения о наращивании российских войск близ украинской границы

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Борис Джонсон сравнил мировое сообщество с Джеймсом Бондом и призвал защищать климат

Борис Джонсон сравнил мировое сообщество с Джеймсом Бондом и призвал защищать климат
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });