Роспотребнадзор запросил у Минздрава Египта информацию о массовом отравлении россиян

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор обратился в Минздрав Египта в связи с сообщениями о массовых отравлениях российских туристов в египетском отеле, сообщил канал службы в Max.

"В связи с появлением в СМИ сведений о том, что у российских туристов, отдыхающих в отеле Xanadu Makadi Bay в Египте, появились симптомы отравления, Роспотребнадзор направил в Министерство здравоохранения Египта запрос о предоставлении официальных данных по результатам расследования", - говорится в сообщении.

Аналогичный запрос направлен в Ассоциацию туроператоров.

"Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора", - подчеркивают в ведомстве.