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Полностью привившимся сотрудникам Amazon разрешили не носить маски

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Интернет-ритейлер Amazon.com Inc. разрешил полностью привитым от COVID-19 работникам складских помещений не носить маски, сообщает CNBC со ссылкой на внутренний документ компании.

Новое правило действует только в штатах, где не вводилось требование носить маски в помещениях. Также изменения в протоколе санитарной безопасности Amazon потеряют силу в случае принятия ограничений на федеральном уровне.

"Вакцины абсолютно доступны на всей территории США. Темпы вакцинации продолжают неуклонно расти, что позволяет нам вернуться к прежней политике ношения масок", - говорится во внутреннем документе, разосланном сотрудникам.

Весной 2021 года компания уже разрешала вакцинированным сотрудникам не носить маски. Но затем отменила это решение в августе, поскольку в США начал распространяться штамм коронавируса "дельта".

Тем не менее Amazon не вводил обязательную вакцинацию для своих работников, как это сделали некоторые компании в США.

Мир спрятался за маской

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Москва, РоссияУрумчи, КитайСеул, Южная КореяТокио, ЯпонияЦзяньли, КитайДубай, ОАЭКуала-Лумпур, МалайзияМурманск, РоссияБрисбен, АвстралияПариж, ФранцияБхактапур, НепалГонконгСепанг, Малайзия
Москва, Россия
Хроника 09 января 2020 года – 02 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Amazon США коронавирус

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