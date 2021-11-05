Тысячи сотрудников разведки США могут быть уволены за отказ от вакцинации от COVID-19

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Тысячи сотрудников разведывательных органов США вскоре могут быть уволены за невыполнение решения правительства США об обязательной вакцинации сотрудников учреждений и компании, насчитывающих 100 или более сотрудников, сообщило агентство Associated Press.

По данным члена Комитета по разведке Палаты представителей Криса Стюарта, на конец октября в нескольких разведывательных ведомствах не было вакцинировано по меньшей мере 20% сотрудников, а в некоторых структурах разведывательного сообщества - до 40%.

Он отказался назвать ведомства, поскольку полная информация о показателях вакцинации была засекречена.

Американские конгрессмены и сенаторы выражают обеспокоенность по поводу увольнения сотрудников из учреждений, имеющих решающее значение для национальной безопасности. Так, Национальный комитет Республиканской партии США объявил, что подает иск в суд, чтобы оспорить решение администрации.

Белый дом в четверг объявил, что американские компании, насчитывающие 100 или более сотрудников, обязаны к 4 января 2022 года обеспечить вакцинацию от коронавируса всех своих сотрудников, а в дальнейшем еженедельно проводить тестирование на COVID-19 среди непривитых работников.

"Управление по охране труда установило чрезвычайный временный стандарт по вакцинации от COVID-19 и тестированию, который требует от компаний, насчитывающих 100 и более работников, вакцинировать их к 4 января", - говорится в пресс-релизе Белого дома.

В администрации уточнили, что полноценной вакцинацией считается получение двух компонентов вакцин компаний Pfizer или Moderna либо одной дозы препарата компании Johnson & Johnson.