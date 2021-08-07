Amazon введет обязательное ношение масок для работников складов в США

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Amazon с 9 августа введет требование об обязательном ношении масок внутри помещений для работников своих складов в США. Об этом сообщает Associated Press.

Распоряжение коснется 900 тысяч человек. В компании пояснили, что приняли такую меру на фоне распространения новых штаммов коронавируса в США, основываясь на рекомендациях органов здравоохранения и медицинских экспертов.

Ранее в Amazon отложили возвращение сотрудников в офисы по крайней мере до 3 января 2022 года на фоне возобновившегося роста заболеваемости COVID-19. До этого компания рассчитывала, что ее сотрудники смогут возобновить работу в офисах на регулярной основе с начала сентября. Решение об отсрочке возврата в офисы касается сотрудников компании в США и других странах.

США остаются лидером по количеству выявленных случаев заражения COVID-19. Коронавирусом заболели более 36 млн жителей страны.