Блинкен заверил Зеленского в укреплении энергетической безопасности Украины

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен на полях COP26 в Глазго пообещал украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что Вашингтон продолжит укреплять энергетическую безопасность Украины, в том числе снижая риски, которые представляет "Северный поток 2".

"Сегодня госсекретарь Энтони Блинкен встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским на полях COP26... он подчеркнул, что вместе с нашими союзниками и партнерами США продолжат укреплять энергетическую безопасность Украины, в том числе снижая риски, создаваемые газопроводом "Северный поток 2", - говорится в пресс-релизе Госдепа США.

Кроме того, Блинкен вновь напомнил о поддержке США суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

Конференция по климатическим изменениям COP26 проходит в Глазго.