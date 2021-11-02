Блинкен заверил Зеленского в укреплении энергетической безопасности Украины
Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен на полях COP26 в Глазго пообещал украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что Вашингтон продолжит укреплять энергетическую безопасность Украины, в том числе снижая риски, которые представляет "Северный поток 2".
"Сегодня госсекретарь Энтони Блинкен встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским на полях COP26... он подчеркнул, что вместе с нашими союзниками и партнерами США продолжат укреплять энергетическую безопасность Украины, в том числе снижая риски, создаваемые газопроводом "Северный поток 2", - говорится в пресс-релизе Госдепа США.
Кроме того, Блинкен вновь напомнил о поддержке США суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.
Конференция по климатическим изменениям COP26 проходит в Глазго.