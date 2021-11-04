США запланировали подписать новую хартию стратегического партнерства с Украиной

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Администрация США считает нужным позже в ноябре подписать новую хартию стратегического партнерства с Украиной, чтобы отразить в ней современные реалии, заявил в четверг представитель госдепа Нед Прайс.

"Нам нужно обновить хартию, чтобы в ней говорилось о вызовах 21 века", - сказал он на брифинге.

Прайс напомнил, что 10 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен примет главу МИД Украины Дмитрия Кулебу. Именно тогда стороны планируют подписать новую хартию.

Ранее Блинкен на полях COP26 в Глазго напомнил о поддержке США суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.