Киев пообещал ассиметричный ответ в случае прекращения Россией транзита газа

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Киев, в случае прекращения Россией транзита газа, предпримет ответные меры, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Россия пока не перекрывала поставки газа на Украину. В случае, если Кремль решит это сделать и разрушить остатки репутации как поставщика энергоносителей в Европу, у нас есть ряд асимметричных ответных шагов", - написал Кулеба в твиттере во вторник.

Россия не поставляет газ на Украину с 2015 года.

Украина опасается прекращения транзита газа через газотранспортную систему страны в случае запуска газопровода "Северный поток 2", идущего из России в Германию по дну Балтийского моря.

Вместе с тем, руководство России и "Газпром" неоднократно заявляли об отсутствии планов полностью прекратить транзит российского газа через Украину.