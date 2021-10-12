В Белоруссии против Тихановской и Латушко возбудили дело о присвоении звания

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Уголовное дело по статье о присвоении звания или власти должностного лица (ст. 382 УК Белоруссии) возбуждено в отношении Светланы Тихановской и Павла Латушко, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" начальник отдела информации и связи общественного центрального аппарата СК республики Сергей Кабакович.

"Обвиняемые, Тихановская и Латушко, по согласованию совместно с другими участниками заговора в нарушение требований Конституции Беларуси создали псевдоорганы государственной власти, управления и представительства Республики Беларусь за рубежом. И, продолжая свои преступные действия, вступили в переговоры с представителями иностранных государств, международных организаций", - заявил Кабакович.

Статья 382 УК Белоруссии предусматривает наказание в виде общественных работ, или штрафа, или исправительных работ на срок до двух лет, или арест, или ограничение свободы до двух лет, или лишение свободы на тот же срок.

Тихановская участвовала в президентских выборах в Белоруссии после отказа ЦИК зарегистрировать инициативную группу ее мужа Сергея Тихановского, который был задержан. Согласно официально объявленным результатам выборов, Тихановская набрала чуть более 10% голосов избирателей, заняв второе место. Белорусская оппозиция считает результаты выборов сфальсифицированными.

Ряд стран ЕС признает Тихановскую в качестве лидера оппозиционных сил Белоруссии.

В начале апреля Комитет государственной безопасности Белоруссии включил Тихановскую, члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко, а также еще 15 граждан в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.