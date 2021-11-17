США озвучили идею о заключении с Ираном промежуточной сделки по атому

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Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предложил заключить промежуточное соглашение с Ираном, чтобы продлить переговоры по иранской ядерной сделке и восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), сообщает Axios со ссылкой на источники.

По данным портала, израильские и американские источники сообщили, что Салливан озвучил эту идею в ходе обсуждений с израильским коллегой Эялем Хулатой следующих шагов в отношении соглашения по атому. Как отметили американские источники, идея соглашения заключается в том, что взамен на замораживание Ираном обогащения урана на уровне 60% США вместе с союзниками могли бы отказаться от санкций в отношении гуманитарных товаров.

По данным израильского чиновника, знакомого с ситуацией, Хулата заявил Салливану, что не считает заключение такого соглашения с Тегераном хорошей идеей. Хулата подчеркнул, что Израиль обеспокоен тем, что любая предварительная сделка может стать постоянной и позволит Ирану поддерживать ядерную инфраструктуру и запасы урана. При этом представитель Национального совета безопасности Израиля, изложенные детали не совсем точные, однако не стал отрицать факт обсуждения идеи заключить с Ираном временное соглашение.

Axios со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника сообщает, что спецпредставитель США по Ирану Роб Мэлли в ходе визита в Израиль на этой неделе провел встречу с Хулатой, а также с главой Минобороны Израиля Бенни Ганцем и главой МИД Яиром Лапидом. Ганц и Лапид утверждают, что единственным способ вернуть Иран к ядерной сделке является не ослабление, а усиление давления. По данным источника, Мэлли пояснил, что администрация президента США Джо Байдена также полагает, что на Иран необходимо оказывать большее давление. Как отметил источник, в случае, если Тегеран предъявит чрезмерные требования, для США станет возможным обратиться к другим мировым державам, в том числе России и Китаю с просьбой надавить на Иран.

Axios напоминает, что позиция иранских властей на переговорах по ядерной сделке заключается в том, что США должны сразу, а не постепенно снять все санкции, веденные Вашингтоном за период с 2015 года, а также предоставить гарантии того, что США больше никогда не выйдут из СВПД.

Ранее стало известно, что переговоры о возвращении США и Ирана в СВПД возобновятся в Вене 29 ноября 2021 года. Замглавы МИД Ирана Али Бакери-Кани тогда назвал целью этих переговоров "снятие незаконных санкций" США.

В Вашингтоне в свою очередь заявили, что считают возможным быстро согласовать условия возвращения США и Ирана в соглашение по атому. По словам представителя Госдепа США Неда Прайса, сторонам после возобновления переговоров по СВПД в Вене 29 ноября останется решить "сравнительно небольшое количество проблем". В то же время представитель Госдепа предупредил, что "время, которое есть для этого, не вечно".

В 2015 году Иран и страны "шестерки" - пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия - заключили ядерное соглашение - СВПД, согласно которому Тегеран должен допускать на свои ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ в обмен на пошаговое снятие санкций. Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки.

С апреля по июнь этого года Иран и ряд мировых держав провели шесть раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. Затем переговоры приостановились: иранские официальные лица заявляли, что Тегеран будет готов продолжить переговоры после инаугурации в начале августа нового президента Ирана Ибрахима Раиси и формирования нового правительства. На церемонии инаугурации 5 августа новый президент Ирана Раиси заявил, что Тегеран готов к переговорам и поддержит дипломатические инициативы при условии отмены США антииранских санкций.