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Американские законодатели призвали Байдена увеличить военную помощь Украине

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Конгрессмены-республиканцы Майк Роджерс и Майк Тернер призвали президента США Джо Байдена расширить поставки оружия Украине и наращивать военное присутствие в Черном море, сообщило издание Defense News.

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В письме президенту законодатели отметили, что эти меры необходимы для предотвращения угрозы "нового вторжения со стороны российских войск".

"В связи с недавним сосредоточением российских войск на украинской границе мы призываем администрацию незамедлительно принять меры, направленные на поддержку Украины в виде передачи разведданных и поставок оружия", - цитирует издание письмо конгрессменов.

Они отметили, что американское руководство "не может игнорировать сохраняющуюся угрозу международному праву и территориальному суверенитету Украины со стороны России". В связи с этим, говорится в письме, "мы настоятельно призываем администрацию развернуть военное присутствие США в Черном море для сдерживания российского вторжения".

"Хотя намерения России неопределенны, присутствие российской элитной 1-й Гвардейской танковой армии (на границе с Украиной - ИФ) придает достоверность опасениям, что Россия планирует дополнительные вторжения на территорию Украины", - заявили Роджерс и Тернер.

Кроме того, они призвали американского президента "рассмотреть вопрос о надлежащем военном присутствии и позиции США в регионе, и начать соответствующие мероприятия по обмену разведданными между США и Украиной, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию ситуации".

В миреPolitico заявило, что РФ якобы сосредотачивает войска и технику на границе с УкраинойЧитать подробнее

Ранее на этой неделе американские СМИ растиражировали сообщения о якобы имеющем место наращивании Россией войск в районе российско-украинской границы. Так газета Politico опубликовала спутниковые фотографии, которые, по ее мнению, подтверждают, что Россия сосредотачивает войска и военную технику на границе с Украиной.

При этом издание отмечало, что снимки, которые якобы свидетельствуют о наращивании Россией танков, самоходных орудий и воинского персонала, были сделаны в районе российского города Ельни. По его данным, войска, включающие 1-ю Гвардейскую танковую армию, якобы начали перебазироваться в этот район в конце сентября из других российских регионов. При этом Politico не указало, что Ельня находится в Смоленской области, граничащей с Белоруссией, а не с Украиной.

Газета Washington Post со ссылкой на свои источники также сообщала, что официальные лица в США и Европе в последние недели отмечают "наращивание Россией войск на границе с Украиной" после российско-белорусских военных учений "Запад 2021", что "вызывает обеспокоенность". Washington Post обратила внимание, что такая ситуация складывается на фоне обострения отношений между Москвой и НАТО после приостановки Россией деятельности своей миссии при Организации Североатлантического договора.

США Украина Майк Роджерс Майк Тернер Джо Байден

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