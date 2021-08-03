В КНДР из-за нехватки еды начали раздавать рис из армейских резервов

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - КНДР из-за недостатка продовольствия была вынуждена задействовать запасы риса, предназначенные для военных на случай боевых действий. Об этом сообщает во вторник агентство Associated Press (AP) со ссылкой на южнокорейскую разведку.

Депутат от партии "Гражданская сила" Ха Тхэ Гён, присутствовавший на закрытой встрече комитета по делам разведки парламента, сообщил, что представители Национального агентства разведки (NIS) Южной Кореи рассказали о том, как властям КНДР пришлось начать раздачу риса гражданам, которым не хватает еды, а также рабочим и сельскохозяйственным ведомствам.

По информации NIS, аномальная жара и засуха привели к гибели урожая риса и других зерновых, а также к падежу скота. В NIS отметили, что северокорейское руководство расценивает засуху как "вопрос национального выживания" и пытаются улучшить осведомленность общественности по этой проблеме.

В свою очередь депутат правящей Объединенной демократической партии Южной Кореи и секретарь парламентского комитета по делам разведки Ким Бён Ги заявил, что КНДР нужно около 5,5 млн т еды для 26 млн граждан, однако в настоящий момент наблюдается нехватка 1 млн т продовольствия, и Северная Корея исчерпывает свои продовольственные резервы.

Ким Бён Ги добавил, что по данным NIS, стоимость риса в КНДР - наиболее там важного вида зерновых - удвоилась с начала этого года; в июле цена стабилизировалась, но затем стала расти вновь.

Однако, отмечает AP, наблюдатели сомневаются, что в КНДР возможен голод вроде того, с которым страна столкнулась в 1990-е годы. Эксперты отмечают, что Китай, по всей видимости, не позволит повториться голоду с целью избежать наплыва беженцев из Северной Кореи или перспективы объединения КНДР и Южной Кореи в государство, союзное США.