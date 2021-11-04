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Госдеп пообещал награду до $10 млн за информацию о хакерской группировке DarkSide

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Госдепартамент США пообещал вознаграждение размером до $10 млн за информацию, которая поможет установить личность и место проживания главных участников хакерской группировки DarkSide.

Кроме того, госдеп обещает до $5 млн за информацию, которая поможет арестовать в любой стране людей, стремящихся принять участие в операциях этой группировки.

США считают, что DarkSide несет ответственность за хакерскую атаку ранее в этом году на американский топливопровод Colonial Pipeline. Эта атака спровоцировала дефицит горючего во многих частях США.

Согласно открытым данным, DarkSide, вероятно, базируется в Восточной Европе, специализируется на кибератаках с использованием компьютерного вируса-вымогателя.

США DarkSide

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