Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:51Заразились
на 13.05В России 4 913 439+8 380В мире 160 450 873+760 099

В США не увидели прямой связи РФ с кибератакой на Colonial Pipeline

В США не увидели прямой связи РФ с кибератакой на Colonial Pipeline
Дефицит топлива в Вашингтоне из-за остановки работы трубопровода
Фото: Yasin Ozturk/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Вашингтон не усматривает прямой связи Москвы с хакерской атакой на трубопровод Colonial Pipeline, заявила в четверг глава министерства энергетики США Дженнифер Грэнхолм.

"Мы не считаем, что (кибератака) прямо связана с Россией", - сказала Грэнхолм в эфире телеканала CNN.

По ее словам, хакеры могут быть из Восточной Европы или России, но хакерская атака была совершена не государством.

Кроме того, Грэнхолм сообщила, что возобновление работы Colonial Pipeline прошло успешно.

В миреБайден не подтвердил заявления о причастности РФ к кибератаке на Colonial PipelineЧитать подробнее

"В Colonial Pipeline сообщили этим утром, что перезапуск трубопровода прошел успешно. Это должно означать, что все вернется в нормальное русло к концу выходных", - написала глава министерства в твиттере.

Ранее в четверг компания-оператор пострадавшего от кибератаки американского топливопровода Colonial Pipeline объявила о начале постепенного возобновления работы.

"Компания Colonial Pipeline сегодня возобновила работу своего трубопровода", - говорилось в сообщении оператора. Там также уточнялось, что на возвращение к работе в обычном режиме уйдет несколько дней.

В понедельник компания-оператор сообщила, что, как планируется, Colonial Pipeline возобновит работу на полную мощность к концу недели.

Атака на Colonial Pipeline

Между тем, в ФБР проинформировали, что хакерскую атаку на Colonial Pipeline провела группировка DarkSide. Телеканал CNN, ссылаясь на бывшего высокопоставленного чиновника, передал ранее, что эта группировка связана с Россией.

О причастности данной группировки сообщало со ссылкой на источники агентство Associated Press. По информации собеседников агентства, целью атаки было вымогательство денег.

В сообщении Associated Press говорилось, что речь идет о хакерской группировке, действующей с августа 2020 года. Эти хакеры заявляли, что никогда не нападают на больницы, учебные заведения, структуры госуправления и на другие объекты, не занимающиеся бизнесом. AP отмечает, что группировка также не проводит кибератак на постсоветском пространстве.

По утверждению хакеров из DarkSide, часть доходов они передают на благотворительность.

Хакерская атака 7 мая парализовала Colonial Pipeline - крупный топливопровод, по которому доставляют горючее из Техаса на восточное побережье США.

В Белом доме заявляли, что хакеры, совершившие кибератаку, вероятно, находятся в России, однако не связаны с властями РФ.

США Дженнифер Грэнхолм Colonial Pipeline

Новости по теме

Новости

Визовый центр Испании в Москве возобновил прием документов

Росавиация дала рекомендации в связи с обострением арабо-израильского конфликта

Два японских туриста полетят на МКС на "Союзе" в декабре

Два японских туриста полетят на МКС на "Союзе" в декабре
Пандемия коронавируса

Мальдивы зарегистрировали вакцину "Спутник V"

Израиль разработал план наземной операции в секторе Газа

В американском модуле МКС сломался блок переработки воды

Пострадавших от "гаванского синдрома" оказалось гораздо больше, чем сообщалось ранее

Ученые выяснили, как SARS-CoV-2 обманывает иммунитет пациентов

Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 160 млн

ХАМАС и Израиль продолжили обмен ракетными ударами

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');