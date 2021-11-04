США заявили, что ожидают от ОПЕК+ больше усилий для снижения цен на нефть

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Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+ способны сделать больше усилий для стабилизации мировых цен на энергоресурсы, и США продолжат контакты по этому вопросу, заявила в четверг представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы контактировали с видными участниками ОПЕК+, в том числе, несколько месяцев назад, призывая их к компромиссу по увеличению добычи, и они согласились на это. Однако тут можно сделать и больше", - сказала она на брифинге.

Жан-Пьер отметила, что "настало время для крупных нефтедобывающих стран стабилизировать цены на энергоресурсы и сделать так, чтобы высокие цены на энергию не подрывали процесс восстановление мировой экономики".

Один из журналистов спросил ее, не видят ли в Белом доме в действиях ОПЕК+ признаков того, что США утратили часть политического влияния на своих союзников - арабские страны Персидского залива и не способны повлиять на их позицию по вопросу объемов нефтедобычи. Однако Жан-Пьер заверила, что это не так.

"Я бы так не сказала. Это - еще не конец, и мы будем вести переговоры", - заявила представитель Белого дома.

Ранее в четверг сообщалось, что министры ОПЕК+ решили сохранить план по росту нефтедобычи в декабре.

С учетом текущих фундаментальных показателей нефтяного рынка и консенсуса в отношении его перспектив было принято решение подтвердить ранее принятое решение об увеличении нефтедобычи в декабре на 400 тысяч баррелей в сутки.

Страны подчеркнули важность соблюдения полного соответствия обязательствам и механизма компенсации, используя преимущества продления периода компенсации до конца декабря 2021 года.

Следующее заседание министров стран ОПЕК+ запланировано на 2 декабря.

Со своей стороны, министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман заявил, что производители нефти ОПЕК+ обсуждали с потребителями нефти возможность дополнительного увеличения добычи, в частности, с США, "на всех уровнях", но приняли "правильное решение" не увеличивать добычу сверх плана.

Он отметил, что в первом квартале 2022 года прогнозируется существенное увеличение коммерческих запасов нефти ввиду того, что ОПЕК+ планирует последовательно увеличивать добычу.

При этом, комментируя возможность добавления нефти для "спасения" энергорынка, страдающего от высоких цен на газ, министр сказал, что по прогнозам, максимальное влияние нефтяного рынка на энергорынок составляет 600 тысяч б/с (то есть только 600 тысяч б/с нефти может заменить газ для энергогенерации - ИФ), при этом 500 тысяч б/с уже реализовано.