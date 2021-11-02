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В США 70% взрослого населения полностью вакцинировались против COVID-19

В США 70% взрослого населения полностью вакцинировались против COVID-19
Фото: Joe Raedle/Getty Images

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - В США 70% взрослого населения полностью вакцинировались против COVID-19, при этом 80% поставили первую дозу вакцины. Об этом заявил координатор Белого дома по коронавирусу Джеффри Зиентс.

Он также отметил, что усилия администрации Джо Байдена по вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет будут полностью реализованы с 8 ноября при условии, что Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) также рекомендуют вакцину для детей.

По его словам, администрация закупила достаточное количество вакцины Pfizer, чтобы сделать прививку всем 28 млн детей, имеющих на это право.

Ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило применение вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTech для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Компания Moderna также может получить от FDA разрешение на вакцинирование детей в возрасте от 5 до 11 лет. Результаты исследования корпорации показали, что ее препарат обеспечивает "устойчивый" иммунитет после двух уколов.

Хроника 09 января 2020 года – 02 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
США коронавирус

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