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Зеленский сменил замглавы делегации Украины в ТКГ по Донбассу

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский своим указом возложил исполнение обязанностей первого заместителя главы делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу на представителя страны в рабочей группе по политическим вопросам Андрея Костина.

Соответствующий указ №568/2021 от 5 ноября опубликован на сайте главы государства.

"Временно возложить исполнение обязанностей первого заместителя главы делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе на Костина Андрея Евгеньевича - члена делегации, представителя Украины в рабочей группе по политическим вопросам", - говорится в тексте указа.

Также президент вывел из состава делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе Алексея Резникова, освободив его от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации.

Костин - глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики. Резников назначен на должность министра обороны.

Указ вступает в силу дня опубликования.

Владимир Зеленский Украина Донбасс Андрей Костин

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